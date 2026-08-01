Raipur News: सीएससी डिजिटल क्रांति के वास्तविक सूत्रधार

Raipur News : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 31 जुलाई को राजधानी रायपुर में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा आयोजित 17 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस विद पर्पस (17 Years of Progress with Purpose) कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीएससी संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा डिजिटल इंडिया अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में उनके योगदान की सराहना की।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। आज भारत डिजिटल लेन-देन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
उन्होंने प्रदेश के 38 हजार पंजीकृत सीएससी संचालकों और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी ने वास्तविक अर्थों में सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) को चरितार्थ किया है। जहां एक ही स्थान पर राजस्व, श्रम, बिजली, आयुष्मान (Ayushman), बैंकिंग सहित अनेक सेवाएँ आम नागरिकों को मिल रही हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में जब पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission) की शुरुआत की थी, तब कई लोगों ने इसकी सफलता पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज भारत डिजिटल भुगतान, यूपीआई (UPI) और जनसेवा के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। गांवों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच ने डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने का कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत (Viksait Bharat) केवल जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाया है। इसी से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 (Chhattisgarh Anjor Vision) तैयार किया है, जिससे विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल (JAM) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है। आज महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं की राशि बिना किसी कटौती के सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंच रही है। इसमें सीएससी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र (Atal Digital Suvidha Kendra) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। भविष्य में अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को सीएससी से जोड़ने तथा विकसित भारत जी-राम-जी अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में भी सरकार कार्य करेगी।
मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार (Government) सीएससी नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों की नई सेवाओं को सीएससी से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।
कार्यक्रम के अंत में वित्त मंत्री ने सीएससी की पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा सीएससी संचालकों के साथ खड़ी रहेगी और जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
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