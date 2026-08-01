Raipur News: सीएससी डिजिटल क्रांति के वास्तविक सूत्रधार

उन्होंने प्रदेश के 38 हजार पंजीकृत सीएससी संचालकों और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी ने वास्तविक अर्थों में सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) को चरितार्थ किया है। जहां एक ही स्थान पर राजस्व, श्रम, बिजली, आयुष्मान (Ayushman), बैंकिंग सहित अनेक सेवाएँ आम नागरिकों को मिल रही हैं।