Agriculture Teacher Jobs: B.Ed नहीं, तो नहीं मिलेगी नौकरी! कृषि शिक्षक भर्ती की नई शर्तों से छात्रों की बढ़ी परेशानी, जानें नए नियम

Agriculture Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार की नई पात्रता शर्तों ने हजारों कृषि स्नातकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने कृषि शिक्षक पद के लिए बी.एड. और टीईटी को अनिवार्य कर दिया है, जबकि प्रदेश के किसी भी कॉलेज में कृषि विषय में बी.एड. पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि भर्ती प्रक्रिया तय समय पर शुरू होती है, तो करीब 90 प्रतिशत कृषि स्नातक आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि बी.एड. की व्यवस्था होने तक पुरानी पात्रता लागू की जाए या चयन के बाद यह योग्यता पूरी करने का अवसर दिया जाए।