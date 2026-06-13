अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश! IMD का अलर्ट, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अंधड़-बिजली की आशंका

रायपुर@पीलूराम साहू। Chhattisgarh Weather Update: बादल व बारिश प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। प्रदेश में मानसून अगले 2-3 दिनों में प्रदेश में पहुंचेगा। इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 5 दिनों तक व्यापक बारिश होगी। अंधड़ चलने की भी संभावना है।