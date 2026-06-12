रायपुर में प्री-मानसून बारिश ने मचाई तबाही, तेज अंधड़ से कई जगह नुकसान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

प्री मानसून बारिश होने के बाद जहां प्रदेश के कई इलाकों में राहत है, वहीं राजनांदगांव अभी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है। जबकि वहां गुरुवार की सुबह 10 मिमी पानी गिरा। इसके बाद भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वहीं राजधानी में पारा 40.8 डिग्री पर रहा। यह सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। शुक्रवार को अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है।