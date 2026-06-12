रायपुर में प्री-मानसून बारिश ने मचाई तबाही, तेज अंधड़ से कई जगह नुकसान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Monsoon in Chhattisgarh: बारिश और अंधड़ से नुकसान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@पीलूराम साहू।Chhattisgarh Weather Update: राजधानी रायपुर में गुरुवार की रात अंधड़ के साथ तेज बारिश हुई। अंधड़ के कारण कई जगह पोस्टर व होर्डिंग फट या उड़ गए हैं। पेड़ों की डालियां भी टूटी हैं। बीती रात महज 1.1 मिमी पानी गिरा। जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश हुई है। यह प्री मानसून बारिश है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मानसून (Monsoon) बस्तर संभाग में दस्तक दे सकता है। इसमें एक दिन की देरी हो चुकी है। राजधानी में 15 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि रायपुर व इसके आसपास कम बारिश हो रही है, लेकिन बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोंटा व गरियाबंद में 5-5 सेमी पानी बरस गया।
मैनपुर में 4, गादीरास, बड़े बचेली, सुकमा, नानगुर में 3-3, छोटेडोंगर, नरहरपुर, कांकेर, दरभा, बड़े राजपुर, चारामा, जगदलपुर, बस्तर, जगरगुंडा, छुरा, केशकाल, भानपुरी व तोकापाल में 2-2 सेमी बारिश रिकार्ड की गई। उसूर, पाटन, छिंदगढ़, कोमाखान, भोपालपट्टनम, कुकरेल, सरोना, ताेंगपाल, बेलरगांव, बालोद, नगरी, दंतेवाड़ा, माकड़ी, दुर्ग, मनोरा, लोहंडीगुड़ा व कुआंकोंडा में एक-एक सेमी पानी गिरा। कई स्थानों पर इससे कम बारिश हुई।
प्री मानसून बारिश होने के बाद जहां प्रदेश के कई इलाकों में राहत है, वहीं राजनांदगांव अभी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है। जबकि वहां गुरुवार की सुबह 10 मिमी पानी गिरा। इसके बाद भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वहीं राजधानी में पारा 40.8 डिग्री पर रहा। यह सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। शुक्रवार को अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
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