New Rule: कार, बाइक चालकों के लिए 1 जुलाई से नया नियम, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया एसओपी

Chhattisgarh News: मानसूनी सीजन में हादसों को रोकने के लिए यात्री बसों और मालवाहकों के संचालन को लेकर एसओपी जारी किया गया है। इसमें बारिश के दौरान वाहनों की रफ्तार निर्धारित मानकों से कम रखने, नदी-नदी नालों में पानी भरे रहने और पानी गिरने के दौरान रफ्तार कम रखने कहा गया है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा सभी मालवाहक और बस मालिकों हिदायत दी गई है कि सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपनी गति सीमा तय सीमा से 20 से 30 फीसदी कम रखें।