Electricity Protest: छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में अग्रणी, फिर भी महंगी क्यों?

Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की नई वृद्धि लागू होने के पहले ही दिन इसका विरोध शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी (आप) ने दुर्ग में प्रदर्शन कर राज्य सरकार की बिजली नीति पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख बिजली उत्पादक राज्यों में शामिल है, जहां कोयले के विशाल भंडार, ताप विद्युत एवं जल विद्युत परियोजनाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद आम उपभोक्ताओं पर लगातार बिजली दरों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती दरों से आम जनता की आर्थिक परेशानियां और बढ़ेंगी।