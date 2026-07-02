छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर में आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जिससे किसानों के साथ-साथ आम लोगों को भी गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।