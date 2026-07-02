छत्तीसगढ़ डाक विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, अंबिकापुर के एच.आर. साहू बने कांकेर डाक अधीक्षक

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में हाल के वर्षों में प्रशासनिक निर्णयों के तरीके में बदलाव देखने को मिला है। (Postmaster General) स्थानांतरण और सेवा विस्तार से जुड़े फैसलों को लेकर अधिकारियों के बीच लगातार चर्चाएं होती रही हैं। ताजा आदेश के बाद भी विभागीय लॉबी में इस निर्णय को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, विभाग की ओर से जारी आदेश में तबादले और सेवा विस्तार के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। फिलहाल इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।