छत्तीसगढ़ BJP को बड़ा झटका, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, बताई ये वजह

बता दें कि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से हटने के बाद रायगढ़ के लैलूंगा क्षेत्र में सक्रिय थे। इस दौरान उनके साथ क्या कुछ हुआ अभी कुछ भी बातें स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं इस्तीफा पत्र की प्रतिलिपि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को भी भेजी है। 1 जुलाई को रवि भगत ने सोशल मीडिया के ​जरिए पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। वहीं आज यह पत्र वायरल हो रहा है। इधर इस मामले में अभी तक पार्टी के किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया है।