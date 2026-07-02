छत्तीसगढ़ का ‘माडमसिल्ली बांध’ का एक हिस्सा धंसा, आनन-फानन में खाली कराया जा रहा पानी

इंजीनियरों और जिम्मेदार अधिकारियों की इस घोर लापरवाही का खमियाजा अब क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ेगा।तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान मानसून के दौरान बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से की स्थायी मरम्मत संभव नहीं है। सुरक्षा को देखते हुए जलस्तर सीमित रखना पड़ सकता है। इसका सीधा असर बांध की जल भंडारण क्षमता पर पड़ेगा और अच्छी बारिश होने के बावजूद जलाशय पूरी तरह नहीं भर सकेगा। अधिकारी अपनी लापरवाही छुपाने के लिए लीपा-पोती में जुट गया है। बांध के पूर्व जानकार बताते हैं कि मेंटनेंस का काम हर साल मानसून आने के डेढ़ महीने पहले किया जाता है।