Railway News: रायपुर मंडल के 13 स्टेशनों पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, 226 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

Indian Railway: भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के रायपुर मंडल में रेल संचालन को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने 226 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (Electronic Interlocking-EI) परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत दुर्ग-ताडोकी रेलखंड के 13 स्टेशनों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लागू होने से ट्रेन संचालन की सुरक्षा, समयबद्धता और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।