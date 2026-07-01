छत्तीसगढ़ में अगले 72 घंटे झमाझम बारिश के आसार, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

72 घंटे झमाझम बारिश के आसार (photo source- Patrika)
CG Weather News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मॉनसून रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। लगातार सक्रिय हो रहे मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। बारिश के इस दौर से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ किसानों को भी खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई में फायदा मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर संभाग के कई जिलों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल देश में कई मौसमीय तंत्र सक्रिय हैं, जिनका असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देगा।
मध्य प्रदेश से उत्तर महाराष्ट्र और पूर्वी अरब सागर तक ऊपरी वायुमंडलीय ट्रफ सक्रिय है।
उत्तर ओडिशा के आसपास चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में भी एक मजबूत सिस्टम विकसित हुआ है।
पंजाब से बिहार तक फैली ट्रफ लाइन उत्तर और मध्य भारत में नमी बढ़ा रही है।
इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बारिश की संभावना मजबूत बनी रहेगी।
प्रदेश में बारिश बढ़ने से धान की खेती करने वाले किसानों को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। कई क्षेत्रों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि रोपाई का कार्य तेज किया जा सके। अच्छी बारिश होने पर खेतों में पर्याप्त नमी बनेगी और खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि तेज बारिश और गरज-चमक के दौरान खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें।
राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जैसे शहरों में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी महसूस की जा रही थी। बारिश का नया दौर शुरू होने से तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को भी बारिश के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की हिदायत दी गई है। अगले 48 से 72 घंटे तक छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है और कई जिलों में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
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