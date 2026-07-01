छत्तीसगढ़ में अगले 72 घंटे झमाझम बारिश के आसार, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मॉनसून रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। लगातार सक्रिय हो रहे मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। बारिश के इस दौर से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ किसानों को भी खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई में फायदा मिलने की उम्मीद है।