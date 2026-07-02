बिलासपुर में कांग्रेस की नई टीम तैयार, महासचिव, सचिव समेत 31 पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी

प्रदेश संगठन ने सभी पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए हैं। जारी सूची के अनुसार के. दीपक जायसवाल, संजीव ठाकुर, गोपाल ठाकुर, श्रीकांत जायसवाल, विवेक दुबे, डी. विक्रम सिंह (बंटी), भूषण कश्यप, राहुल श्रीवास, संजय यादव, डी. अजय तिवारी, दीपक तिवारी, वीरेंद्र दुबे, लक्ष्मी सिंह, अभिषेक यादव, गौरव श्रीवास्तव, अजय वर्मा, रजत राठौर, बृजेश सिंह, विनोद वर्मा, मुकेश कश्यप, विजय कुमार, विकास ठाकुर, मनोज कश्यप, शेख ताहिर आदि को कार्यकारिणी में जिम्मेदारी सौंपी गई है।