बिलासपुर सर्पदंश मुआवजा घोटाला! 14 FIR दर्ज, फर्जी मामलों के जरिए लाखों की हेराफेरी का आरोप

सूत्रों के अनुसार, मामले में आरोप है कि एक संगठित तरीके से फर्जी सर्पदंश मामलों को तैयार कर प्राकृतिक आपदा राहत राशि का लाभ लिया गया। जांच में पटवारी प्रतिवेदन, पुलिस मर्ग रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। नियमों के अनुसार सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आरोप है कि इसी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर वित्तीय अनियमितता की गई।