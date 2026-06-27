‘पॉलीथिन जब्त की तो भुगतोगे’ बिलासपुर में निगमकर्मी को धमकी, पार्षद के देवर पर FIR

वहीं मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। पार्षद सीमा संजय सिंह के देवर मुन्ना सिंह ने नगर निगम की स्वच्छता टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निगम कर्मचारी कार्रवाई के नाम पर दुकानदारों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। उनका दावा है कि व्यापारी इसी वजह से विरोध करते हैं। हालांकि, नगर निगम ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि पूरी कार्रवाई शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के तहत की जा रही है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है।