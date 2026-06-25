छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम, 56 पालिका और 124 पंचायतों को मिला फंड, जानें किसे कितनी राशि मिली

Raipur Municipal Corporation Fund: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जरूरी मरम्मत और संधारण कार्यों को गति देने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को 22 करोड़ 6 लाख रुपये की आपात निधि जारी की है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिए जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देश पर संचालनालय ने सभी निकायों को यह राशि हस्तांतरित की है।