IRCTC Train Cancellation List: 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 18 ट्रेनें कैंसिल, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के यात्री होंगे परेशान, देखें लिस्ट

रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल (photo-patrika)
Chhattisgarh train cancellation: त्योहारी सीजन में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक साथ 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई है। रेलवे के इस फैसले से छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के लोग परेशान होंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कुल 18 ट्रेन कैंसिल रहेगी। वहीं, उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी।
दक्षिण पूर्व रेलवे के चर धरपुर मंडल में पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते सितंबर और अक्टूबर में बिलासपुर जोन से जुड़ी 18 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बंडामुंडा केविन (ए) से राउरकेला सेक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच कई ट्रेनों के रह होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।
Tain Cancelled List: 30 को सितंबर तथा 1 और 12 अक्टूबर 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस कटक-संबलपुर सिटी-झारसुगुडा रोड-ईब होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं 13 अक्टूबर को 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी रवाना होगी।
रेलवे ने जिन तारीखों में ट्रेनों को रद्द किया है। इन 25 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में पर्व व प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। 28 अक्टूबर को रक्षा बंधन का पर्व देशभर में मनाया जाएगा। इसके बाद जन्माष्टमी और तीज पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में ट्रेनों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। लेकिन ट्रेनों के प्रभावित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
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