18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

IRCTC Train Cancellation List: 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 18 ट्रेनें कैंसिल, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के यात्री होंगे परेशान, देखें लिस्ट

Train cancelled list: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर 14 अक्टूबर तक एक साथ 18 ट्रेनें रद्द हो गई है। ट्रेनों के कैंसिल होने से छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के लोग परेशान होंगे
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 18, 2026

Train Cancelled List:

रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल (photo-patrika)

Chhattisgarh train cancellation: त्योहारी सीजन में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक साथ 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई है। रेलवे के इस फैसले से छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के लोग परेशान होंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कुल 18 ट्रेन कैंसिल रहेगी। वहीं, उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

Tain Cancelled List: नॉन-इंटरलॉकिंग का चलेगा काम

दक्षिण पूर्व रेलवे के चर धरपुर मंडल में पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते सितंबर और अक्टूबर में बिलासपुर जोन से जुड़ी 18 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बंडामुंडा केविन (ए) से राउरकेला सेक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच कई ट्रेनों के रह होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।

उत्कल बदले मार्ग से, गीतांजलि दो घंटे देरी से

Tain Cancelled List: 30 को सितंबर तथा 1 और 12 अक्टूबर 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस कटक-संबलपुर सिटी-झारसुगुडा रोड-ईब होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं 13 अक्टूबर को 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी रवाना होगी।

25 सितंबर से 14 अक्टूबर कई पर्व व त्योहार

रेलवे ने जिन तारीखों में ट्रेनों को रद्द किया है। इन 25 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में पर्व व प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। 28 अक्टूबर को रक्षा बंधन का पर्व देशभर में मनाया जाएगा। इसके बाद जन्माष्टमी और तीज पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में ट्रेनों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। लेकिन ट्रेनों के प्रभावित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

यह गाडियां रद्द रहेंगी

  • 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर व 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 व 13 अक्टूबर 2026 को गाड़ी 18109/18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-टाटानगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस रद्द।
  • 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर व 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 व 13 अक्टूबर को गाड़ी 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द।
  • 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर व 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, व 14 अक्टूबर तक गाड़ी 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द।
  • 28 सितंबर व 12 अक्टूबर को गाड़ी 12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द।
  • 30 सितंबर व 14 अक्टूबर को गाड़ी 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द।
  • 29 सितंबर को गाड़ी 01001 एलटीटी-सांतरागाछी स्पेशल एक्सप्रेस रद्द।
  • 1 अक्टूबर को गाड़ी 01002 सांतरागाछी-एलटीटी स्पेशल एक्सप्रेस रद्द।
  • 1 व 13 अक्टूबर को गाड़ी 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द।
  • 2 व 14 अक्टूबर को गाड़ी 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस रद्द।
  • 9 अक्टूबर को गाड़ी 22843 बिलासपुर- बक्सर एक्सप्रेस रद्द।
  • 10 अक्टूबर को गाड़ी 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द।
  • 10 अक्टूबर को गाड़ी 12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द।
  • 12 अक्टूबर को गाड़ी 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस रद्द।
  • 13 अक्टूबर को गाड़ी 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरन्तो एक्सप्रेस रद्द।
  • 14 अक्टूबर को गाड़ी 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरन्तो एक्सप्रेस रद्द।
  • 1 अक्टूबर को गाड़ी 13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस रद्द।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 11:00 am

Published on:

18 Aug 2026 11:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / IRCTC Train Cancellation List: 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 18 ट्रेनें कैंसिल, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के यात्री होंगे परेशान, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर में जिला पंचायत CEO के खिलाफ बसपा का प्रदर्शन, पंचायत सचिव से जातिगत दुर्व्यवहार का आरोप

BSP Protest Bilaspur
बिलासपुर

कभी गूंजते थे दांव-पेंच, अब वीरान हैं अखाड़े… पहलवानों की कमी से बिलासपुर में टूटी 100 साल पुरानी परंपरा

Nag Panchami Dangal
बिलासपुर

रास्ता पूछा तो चाकू निकालकर बोला धावा, बिलासपुर में सीयू के सहायक प्राध्यापक से लूट, नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

Chhattisgarh News
बिलासपुर

17 करोड़ के सर्पदंश मुआवजा घोटाले ने तहसील की बिगाड़ी व्यवस्था, स्टाफ कम पड़ा तो पटवारी को मिली नई जिम्मेदारी

Snake Bite Compensation Scam
बिलासपुर

Bilaspur Custody Death Case: पुलिस कस्टडी डेथ केस में CBI की एंट्री, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिलासपुर पहुंची

Bilaspur Custody Death Case
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.