IRCTC Train Cancellation List: 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 18 ट्रेनें कैंसिल, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के यात्री होंगे परेशान, देखें लिस्ट

दक्षिण पूर्व रेलवे के चर धरपुर मंडल में पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते सितंबर और अक्टूबर में बिलासपुर जोन से जुड़ी 18 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बंडामुंडा केविन (ए) से राउरकेला सेक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच कई ट्रेनों के रह होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।