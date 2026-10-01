बिलासपुर आ रही ट्रेन से 50 किलो करील जब्त, वन विभाग ने नदी में बहाकर किया नष्ट

इस घटना ने ट्रेनों के जरिए वन उपज के परिवहन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दूरदराज के वन क्षेत्रों से अलग-अलग वन उपज को ट्रेनों के जरिए दूसरे शहरों तक पहुंचाने की कोशिश किए जाने की बात सामने आती रही है। उसलापुर में हुई कार्रवाई के बाद अब संबंधित विभाग इस बात की भी जांच कर सकते हैं कि जब्त करील कहां से आया था और इसके पीछे कोई बड़ा परिवहन नेटवर्क तो नहीं है। फिलहाल RPF और वन विभाग की कार्रवाई के बाद करील को नष्ट कर दिया गया है, जबकि इसे ट्रेन में रखने वाले व्यक्ति की तलाश और पहचान का मामला जांच का हिस्सा है।