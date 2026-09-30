खुद को बताया रजिस्ट्रार जनरल का गनमैन, बिलासपुर हाईकोर्ट में नौकरी का झांसा देकर लिए 16 लाख रुपए

मामले की जांच के दौरान अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। मनीष कौशिक और विकास कुमार कौशिक ने भी आरोप लगाया कि उनसे हाई कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर पांच-पांच लाख रुपए लिए गए थे। इस तरह तीन लोगों से कुल 16 लाख रुपए लेने का आरोप आरक्षक डोमन कुमार पाटिल पर लगाया गया है।पुलिस ने मामले में पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने डोमन को 7 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया।