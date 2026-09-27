Ration Card Update: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का पोर्टल खुला, आवेदन से पहले जान लें कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

Ration Card Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती के बाद युवक से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने खुद को राजनीतिक दल से जुड़ा बताकर युवक को राष्ट्रीय पार्टी में पद दिलाने का झांसा दिया और अलग-अलग किश्तों में करीब 82 लाख 63 हजार रुपये ले लिए। पद नहीं मिलने और रकम वापस मांगने पर महिला पर टालमटोल करने और धमकी देने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।