25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

Balod Road Accident: बालोद हादसे पर CM साय ने जताया शोक, बोले- दुख की घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ

Breaking News: बालोद के मरकाटोला घाट में धान लदे ट्रक ने खड़ी माजदा को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हुए हैं। CM साय ने शोक जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2026

Balod Road Accident

Balod Road Accident: बालोद हादसे पर CM साय ने जताया शोक(photo-patrika canva)

Balod Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। धमतरी-कांकेर के बीच मरकाटोला घाट में खड़ी माजदा वाहन को धान से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर गहरा दुख जताया और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।

Balod Accident: CM साय ने जताया शोक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बालोद सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर और समुचित उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।

NH-30 पर कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

जानकारी के मुताबिक, धमतरी और कांकेर के बीच नेशनल हाईवे-30 पर मरकाटोला घाटी में स्वराज माजदा (CG 10BU 7174) खड़ी थी। इसी दौरान रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहे धान से लदे ट्रक (CG 04 QY 5947) ने माजदा को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि माजदा में कुल 13 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक कुछ दूर जाकर पलट गया।

मौके पर 2, इलाज के दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ा

भीषण हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को सबसे नजदीकी और बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए धमतरी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। वहीं, 7 घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया जा रहा है।

ट्रक के नीचे दबा था एक व्यक्ति

हादसे के बाद पलटे ट्रक के नीचे भी एक व्यक्ति के दबे होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और मर्चुरी भेजा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।

ट्रक चालक हादसे के बाद फरार

घटना के बाद ट्रक चालक के मौके से फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतकों के शवों का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में मृत और घायल लोग कवर्धा सहित अन्य क्षेत्रों के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

World Pharmacist Day: रायपुर में 2000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलने का दावा, एक लाइसेंस पर कई दुकानें

ये भी पढ़ें
World Pharmacist Day

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 05:51 pm

Published on:

25 Sept 2026 05:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Balod Road Accident: बालोद हादसे पर CM साय ने जताया शोक, बोले- दुख की घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बालोद में भीषण सड़क हादसा, पिकअप-ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 6 घायल

Purur road accident
बालोद

भारी बारिश के कारण बालोद के सभी स्कूल बंद, परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा आदेश

All Schools Closed
बालोद

Balod News: रिसॉर्ट में अचानक पहुंचा वन अमला, अंदर का नजारा देख मचा हड़कंप, बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त

Chhattisgarh News
बालोद

30 पंचायतों के कनेक्शन काटे तो भड़के सरपंच, बारिश के बीच विद्युत कार्यालय में घुसा प्रदर्शनकारी दल

Panchayat Electricity Cut
बालोद

Balod News:घर की चारदीवारी से शहर की सफाई तक, निशा बेगम की कहानी, मेहनत से बदली जिंदगी और बनीं आत्मनिर्भर

Balod News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.