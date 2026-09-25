Balod Road Accident: बालोद हादसे पर CM साय ने जताया शोक, बोले- दुख की घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ

Balod Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। धमतरी-कांकेर के बीच मरकाटोला घाट में खड़ी माजदा वाहन को धान से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर गहरा दुख जताया और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।