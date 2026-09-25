बालोद में भीषण सड़क हादसा, पिकअप-ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 6 घायल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप में सवार सभी लोग धुमाल पार्टी के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि वे कवर्धा से जगदलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मरकाटोला घाटी के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुरुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।