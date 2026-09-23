30 पंचायतों के कनेक्शन काटे तो भड़के सरपंच, बारिश के बीच विद्युत कार्यालय में घुसा प्रदर्शनकारी दल

प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने विद्युत विभाग से पूरे मामले में जल्द समाधान निकालने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बिजली कनेक्शन बहाल करने के साथ ही भविष्य में ऐसी कार्रवाई से पहले पंचायतों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। फिलहाल करीब 30 पंचायतों के कनेक्शन काटे जाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और विद्युत विभाग के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन के बाद अब मामले में विभाग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और कनेक्शन कब तक बहाल होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है।