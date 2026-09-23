30 पंचायतों के कनेक्शन काटे तो भड़के सरपंच, बारिश के बीच विद्युत कार्यालय में घुसा प्रदर्शनकारी दल

बालोद में पंचायतों की बिजली कटने पर बवाल (Photo Source- Patrika)
Panchayat Electricity Cut: बालोद जिले में ग्राम पंचायतों के बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। जिले की करीब 30 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन और नल-जल योजना के बिजली कनेक्शन काटे जाने से सरपंचों में नाराजगी है। सरपंचों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काट दिए। इससे पंचायतों के जरूरी कामकाज और ग्रामीणों को मिलने वाली नल-जल सुविधा प्रभावित होने की बात कही जा रही है।
बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में बालोद ब्लॉक के सरपंच बुधवार को सड़क पर उतर आए। रिमझिम बारिश के बीच सरपंचों ने जनपद पंचायत से लेकर विद्युत कार्यालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई और कनेक्शन दोबारा जोड़ने की मांग की। सरपंचों का कहना है कि पंचायत भवनों में बिजली नहीं होने से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं नल-जल योजनाओं के कनेक्शन कटने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।
सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जनपद पंचायत से शुरू होकर विद्युत विभाग के कार्यालय तक पहुंचा। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए विद्युत कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाए गए थे।
प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद सरपंच और अन्य प्रदर्शनकारी विद्युत कार्यालय परिसर में प्रवेश कर गए। अचानक बढ़े इस आक्रोश के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखने पर अड़े रहे।
सरपंचों ने बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि पंचायतों पर बिजली बिल या किसी अन्य तरह का बकाया है तो विभाग को पहले संबंधित पंचायतों को सूचना देनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना कनेक्शन काटे जाने से पंचायतों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। वहीं नल-जल योजना से जुड़े बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर भी सरपंचों ने चिंता जताई है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कनेक्शन बहाल करने की मांग की गई है।
प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने विद्युत विभाग से पूरे मामले में जल्द समाधान निकालने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बिजली कनेक्शन बहाल करने के साथ ही भविष्य में ऐसी कार्रवाई से पहले पंचायतों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। फिलहाल करीब 30 पंचायतों के कनेक्शन काटे जाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और विद्युत विभाग के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन के बाद अब मामले में विभाग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और कनेक्शन कब तक बहाल होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है।
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