23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

30 पंचायतों के कनेक्शन काटे तो भड़के सरपंच, बारिश के बीच विद्युत कार्यालय में घुसा प्रदर्शनकारी दल

Balod Sarpanch Protest: बालोद जिले में करीब 30 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन और नल-जल योजना के बिजली कनेक्शन काटने पर सरपंचों ने विरोध जताया। बारिश में प्रदर्शन कर बैरिकेड तोड़कर विद्युत कार्यालय पहुंचे।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2026

Panchayat Electricity Cut

बालोद में पंचायतों की बिजली कटने पर बवाल (Photo Source- Patrika)

Panchayat Electricity Cut: बालोद जिले में ग्राम पंचायतों के बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। जिले की करीब 30 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन और नल-जल योजना के बिजली कनेक्शन काटे जाने से सरपंचों में नाराजगी है। सरपंचों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काट दिए। इससे पंचायतों के जरूरी कामकाज और ग्रामीणों को मिलने वाली नल-जल सुविधा प्रभावित होने की बात कही जा रही है।

Gram Panchayat News: बिजली कटने से नाराज सरपंचों ने किया प्रदर्शन

बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में बालोद ब्लॉक के सरपंच बुधवार को सड़क पर उतर आए। रिमझिम बारिश के बीच सरपंचों ने जनपद पंचायत से लेकर विद्युत कार्यालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई और कनेक्शन दोबारा जोड़ने की मांग की। सरपंचों का कहना है कि पंचायत भवनों में बिजली नहीं होने से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं नल-जल योजनाओं के कनेक्शन कटने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।

बारिश में जनपद से विद्युत कार्यालय तक पहुंचे

सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जनपद पंचायत से शुरू होकर विद्युत विभाग के कार्यालय तक पहुंचा। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए विद्युत कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाए गए थे।

पुलिस बैरिकेड तोड़कर कार्यालय परिसर में घुसे

प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद सरपंच और अन्य प्रदर्शनकारी विद्युत कार्यालय परिसर में प्रवेश कर गए। अचानक बढ़े इस आक्रोश के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखने पर अड़े रहे।

बिना सूचना कनेक्शन काटने पर उठे सवाल

सरपंचों ने बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि पंचायतों पर बिजली बिल या किसी अन्य तरह का बकाया है तो विभाग को पहले संबंधित पंचायतों को सूचना देनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना कनेक्शन काटे जाने से पंचायतों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। वहीं नल-जल योजना से जुड़े बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर भी सरपंचों ने चिंता जताई है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कनेक्शन बहाल करने की मांग की गई है।

Chhattisgarh Latest News: विद्युत विभाग से समाधान की मांग

प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने विद्युत विभाग से पूरे मामले में जल्द समाधान निकालने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बिजली कनेक्शन बहाल करने के साथ ही भविष्य में ऐसी कार्रवाई से पहले पंचायतों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। फिलहाल करीब 30 पंचायतों के कनेक्शन काटे जाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और विद्युत विभाग के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन के बाद अब मामले में विभाग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और कनेक्शन कब तक बहाल होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 06:40 pm

Published on:

23 Sept 2026 06:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / 30 पंचायतों के कनेक्शन काटे तो भड़के सरपंच, बारिश के बीच विद्युत कार्यालय में घुसा प्रदर्शनकारी दल

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Balod News:घर की चारदीवारी से शहर की सफाई तक, निशा बेगम की कहानी, मेहनत से बदली जिंदगी और बनीं आत्मनिर्भर

Balod News
Patrika Special News

बालोद की सड़कों पर दौड़ रही मौत

परसुली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दो मासूम भाइयों की मौत हो गई। बालोद जिले में 8 माह में 156 की जान सड़क दुर्घटना में चली गई है। विभाग के अनुसार जिले में हर दूसरे दिन सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान जा रही है।
Exclusive

जम्ही टोल प्लाजा में 80 पदों पर स्थानीय युवाओं ने मांगा हक, रखीं ये बड़ी मांगें, दी आंदोलन की चेतावनी

Chhattisgarh News
बालोद

बालोद के DEO ने स्कूल पहुंचकर ली प्राचार्य सहित मैनेजमेंट स्टाफ की क्लास, तीन दिन में मांगा जवाब… नहीं तो होगी कार्रवाई

Govt School Guidelines
बालोद

करहीभदर में यात्री बस पलटी, कंडक्टर की मौत; 20 से ज्यादा घायल

बालोद से धमतरी जा रही डीआरडी कंपनी की 24 सीटर यात्री बस शनिवार सुबह 9.30 करहीभदर के पास अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। जिससे बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। बस में 35 से अधिक यात्री सवार होना बताया जा रहा है।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.