करहीभदर में यात्री बस पलटी, कंडक्टर की मौत; 20 से ज्यादा घायल

बालोद से धमतरी जा रही डीआरडी कंपनी की 24 सीटर यात्री बस शनिवार सुबह 9.30 करहीभदर के पास अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। जिससे बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। बस में 35 से अधिक यात्री सवार होना बताया जा रहा है।

बालोद जिले के करहीभदर में शनिवार सुबह बालोद से धमतरी जा रही डीआरडी कंपनी की यात्री बस (सीजी 04 जेसी 1253) अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप के पास खेत में पलट गई। हादसे में बस कंडक्टर प्रकाश कुमार यादव (34), निवासी अछोला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 9.30 बजे हुआ। हादसे ने जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।