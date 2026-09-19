भालू गुड़-शक्कर खा रहा, पी रहा तेल

ग्रामीण तुलसी राम और शेर सिंह ने बताया कि शाम करीब छह बजे के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर बांधा जा रहा है। कुछ युवा छतों पर रहकर टॉर्च से निगरानी करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार भालू दिन में जंगल में रहता है और रात में भोजन की तलाश में गांव की ओर आता है। वन विभाग के अनुसार जंगल में भोजन की उपलब्धता कम होने के कारण भालू रिहायशी क्षेत्र में पहुंच रहा है। उसे पकडऩे के लिए तीन स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं। इनमें गुड़ और फल रखे गए हैं, लेकिन अब तक भालू पिंजरे में नहीं आया है। वन अमला रात में गश्त भी कर रहा है।