केनाल में छोड़ा पानी, कचरे और मलबे से जाम पुलिया के कारण 10 घरों में घुसा

Balod Patrika News सिंचाई विभाग ने नहर और केनाल की सफाई कराए बिना ही शुक्रवार को गोंदली मुख्य नहर से शहर की ओर आने वाली केनाल में पानी छोड़ दिया। केनाल पहले से कचरे, झाडिय़ों और मिट्टी से पटी थी। तेज बहाव के साथ आया मलबा पाररास स्कूल के पास पुलिया के नीचे फंस गया। इससे पानी का बहाव रुक गया और केनाल ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाके में घुस गई। करीब 10 घरों में घुटने तक पानी भर गया। घरों में रखे बर्तन तैरने लगे और राशन व अन्य सामान भीगकर खराब हो गया।