नागौर सहित शहरी निकायों में लग रहे कचरे के ढेर, 5 हजार टन कचरे नहीं रहा निस्तारित

नागौर. प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी की तैयारियां चल रही है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 9 व 11 सितम्बर को मतदान होना है। राजनीतिक दलों के साथ प्रत्याशी शहरों को साफ-सुथरा बनाने, नियमित कचरा उठाने और बेहतर सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं, लेकिन सरकार के विधानसभा में दिए आंकड़े इन दावों की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। कई शहरों में कचरा उठाने के बाद भी उसके अंतिम निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कचरा एक जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंच रहा है, समस्या खत्म नहीं हो रही।