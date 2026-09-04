लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर: नागौर में सब्जी विक्रेता, मजदूर से लेकर शिक्षक-वकील तक आजमा रहे किस्मत

नागौर. वार्ड संख्या 7 से प्रत्याशी रामनिवास सांखला के पुत्र कुलदीप सांखला गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान हादसे का शिकार हो गए। व्यास कॉलोनी में शाम करीब साढ़े पांच बजे कुलदीप बाइक पर समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान एक गली में प्रवेश करते समय अचानक मकान की छत से 2 से 3 पत्थर आए।पत्थर सीधे कुलदीप के सिर पर लगने से उनके सिर में गहरी चोट लगी और वे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। हादसे के बाद वहां मौजूद समर्थकों ने तत्काल उन्हें जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सिर में गहरी चोट के कारण छह टांके लगाए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें छुट्टी दे दी।