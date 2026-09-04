नागौर सड़क हादसा: मां-बेटे की दर्दनाक मौत से पूरे गांव में पसरा सन्नाटा, चार बहनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ऊंचाईडा निवासी जिमना देवी (50) पत्नी भंवरलाल और उनके 18 वर्षीय बेटे उमेश बांगड़ा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ीखाटू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जायल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने हादसे में शामिल बस को जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।