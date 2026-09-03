नगर परिषद नागौर: उम्र का चुनावी गणित, नागौर में कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से कम उम्र के

दिनेश कुमार स्वामी @ नागौर. नगर परिषद नागौर के 60 वार्ड में पार्षद के चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। प्रत्याशियों की उम्र का गणित बताता है कि दोनों दलों के प्रत्याशी चयन में उम्र के मामले में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। भाजपा ने 47 और कांग्रेस ने 49 वार्ड में प्रत्याशी उतारे है। जबकि 13 वार्ड में भाजपा और 11 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है।