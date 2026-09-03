3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

नगर परिषद नागौर: उम्र का चुनावी गणित, नागौर में कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से कम उम्र के

नगर परिषद नागौर के वार्ड पार्षद चुनाव में कांग्रेस ने 30 तक के ज्यादा युवा तो भाजपा ने 60 पार के ज्यादा प्रत्याशी उतारे है। दोनों पार्टियों की औसत उम्र में सवा दो साल का अंतर है। कांग्रेस प्रत्याशियों की औसत आयु 42.5 साल तो भाजपा प्रत्याशियों की 45 वर्ष है। वार्ड 52 में युवा और बुजुर्ग में सीधा मुकाबला है। यहां भाजपा के 37 वर्षीय जेनाराम के सामने कांग्रेस के 70 वर्षीय जगदीश रामपाल
3 min read
Google source verification

नागौर

image

dinesh kumar swami

Sep 03, 2026

AI Generated

AI Generated

दिनेश कुमार स्वामी @ नागौर. नगर परिषद नागौर के 60 वार्ड में पार्षद के चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। प्रत्याशियों की उम्र का गणित बताता है कि दोनों दलों के प्रत्याशी चयन में उम्र के मामले में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। भाजपा ने 47 और कांग्रेस ने 49 वार्ड में प्रत्याशी उतारे है। जबकि 13 वार्ड में भाजपा और 11 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है।

पत्रिका ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्वाचन विभाग की ओर से प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किए गए नामांकन पत्रों का विश्लेषण उम्र के मापदंड पर किया है। इसमें सामने आया कि तीस साल से कम आयु के प्रत्याशियों में भाजपा के महज 6 प्रत्याशी है। वहीं कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की आयु 30 साल के अंदर है।

सबसे कम उम्र की प्रत्याशी 21 वर्षीय नरगिस कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वार्ड 55 से मैदान में है। इस वार्ड में भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। आरएलपी के 57 वर्षीय अख्तर हुसैन सहित कुल 7 उम्मीदवार यहां से मैदान में है।

इसी तरह वार्ड 52 में भी आयु के लिहाज से प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रौचक है। यहां भाजपा के 37 वर्षीय जेनाराम के सामने कांग्रेस के 70 वर्षीय जगदीश रामपाल मैदान में है। भाजपा में 60 वर्ष से ज्यादा आयु के 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है। जबकि कांग्रेस में 60 पार के पांच प्रत्याशी है।

कांग्रेस प्रत्याशियों पर एक नजर

औसत आयु - 42.5 वर्ष

30 वर्ष तक- 10 प्रत्याशी

31 से 40 वर्ष- 10 प्रत्याशी

41 से 50 वर्ष - 17 प्रत्याशी

51 से 60 वर्ष- 7 प्रत्याशी

60 वर्ष से अधिक- 5 प्रत्याशी

भाजपा प्रत्याशियों पर एक नजर

औसत आयु - 44.9 वर्ष

30 वर्ष तक- 6 प्रत्याशी

31 से 40 वर्ष- 10 प्रत्याशी

41 से 50 वर्ष - 17 प्रत्याशी

51 से 60 वर्ष- 8 प्रत्याशी

60 वर्ष से अधिक- 6 प्रत्याशी

यहां युवा बनाम बुजुर्ग

वार्ड उम्र में अंतर

17 28 साल

45 25 साल

47 31 साल

52            33 साल

भाजपा बनाम कांग्रेस

सबसे युवा और सबसे उम्र दराज

भाजपा में वार्ड 21 से 25 वर्षीय आईशा लोधी सबसे कम उम्र की प्रत्याशी और वार्ड 28 से सबसे उम्र दराज 68 वर्षीय हरीराम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी वार्ड 55 से नरगिस है जबकि सबसे उम्र दराज वार्ड 52 से 70 वर्षीय जगदीश रामपाल प्रत्याशी है।

आरएलपी का यह गणित

आरएलपी ने 18 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे है। इनमें सबसे कम उम्र के प्रत्याशी वार्ड 1 से 21 वर्षीय टीकूराम तथा सबसे अधिक आयु के प्रत्याशी वार्ड 55 से 57 वर्षीय अख्तर हुसैन है। प्रत्याशियों की औसत आयु 41 साल हैं।

इन वार्डों में नहीं आमने-सामने

भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी 23 वार्डों में आमने-सामने भी नहीं है। मसलन वार्ड 4, 8, 9 14, 18, 24, 26, 48, 58, 59 और 60 में भाजपा के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। दूसरी तरफ वार्ड 12, 20, 39, 40, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 56, 57 में कांग्रेस के सामने भाजपा के प्रत्याशी नहीं है।

सबसे ज्यादा प्रत्याशी 50 में सबसे कम 59 में

नगर परिषद चुनाव में वार्ड 50 में सबसे अधिक 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसके बाद वार्ड 22 में 10 प्रत्याशी है। जबकि वार्ड 17, 24, 33 व 59 में सबसे कम तीन-तीन प्रत्याशी मैदान में है।

नगर परिषद नागौर: चुनावी गणित

  • कांग्रेस ने 30 तक के ज्यादा युवा तो भाजपा ने 60 पार के ज्यादा प्रत्याशी उतारे।
  • दोनों पार्टियों की औसत उम्र में सवा दो साल का अंतर, कांग्रेस प्रत्याशियों की औसत आयु 42.5 साल तो भाजपा प्रत्याशियों की 45 वर्ष।
  • वार्ड 52 में युवा और बुजुर्ग में सीधा मुकाबला: भाजपा के 37 वर्षीय जेनाराम के सामने कांग्रेस के 70 वर्षीय जगदीश रामपाल।
  • सबसे अधिक 41 से 50 साल के दोनों दलों के 17-17 प्रत्याशी मैदान में।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 02:34 pm

Published on:

03 Sept 2026 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नगर परिषद नागौर: उम्र का चुनावी गणित, नागौर में कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से कम उम्र के

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लूणी को छलनी कर रहा बजरी माफिया, हाइवे बना अवैध ढुलाई का एक्सप्रेस-वे

नागौर सदर थाने में खड़े बजरी के डंपर
नागौर

सातूड़ी तीज पर आस्था के रंग में रंगा शहर, किले से मंदिरों तक उमड़ी सुहागिनों की भीड़

Nagaur: Banshiwala Adorned
नागौर

कौन सा वार्ड नहीं, कैसा नागौर बनेगा: शहर की जनता चाहती है 5 साल का विकास रोडमैप

Such roads have become the identity of Nagaur.
नागौर

राजस्थान निकाय चुनाव के बीच बवाल! ASP को नियमों की अनदेखी कर SP बनाने का आरोप, हनुमान बेनीवाल की पार्टी पहुंची हाईकोर्ट

rajasthan civic polls
नागौर

राजस्थान निकाय चुनाव: कहीं चाचा-भतीजा तो कहीं मामा-भांजा आमने-सामने, रिश्तों के बीच दिख रही सियासी खींचतान

Richpal Mirdha-Tejpal Mirdha
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.