कौन सा वार्ड नहीं, कैसा नागौर बनेगा: शहर की जनता चाहती है 5 साल का विकास रोडमैप

हर वार्ड में नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे का अलग-अलग करना, और कचरा परिवहन की निगरानी जरूरी है। खुले में कचरा डालने वाले स्थान खत्म किए जाएं। बाजार और मुख्य मार्गों पर जरूरत के अनुसार दिन में एक से अधिक बार सफाई हो तथा वार्डवार सफाई व्यवस्था की निगरानी की जाए।

बारिश में सडक़ें तालाब न बनें

जलभराव वाले स्थानों की स्थायी पहचान कर समाधान किया जाए। नालियों की सफाई के साथ उनकी क्षमता और निकासी मार्गों की समीक्षा हो। बारिश से पहले औपचारिक सफाई के बजाय पूरे साल ड्रेनेज व्यवस्था की निगरानी हो, ताकि पानी सडक़ पर रुकने के बजाय निकासी तंत्र तक पहुंचे।

ट्रैफिक-पार्किंग का भी बने मास्टर प्लान

पुराने बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यातायात के दबाव को देखते हुए पार्किंग और अतिक्रमण का एकीकृत समाधान जरूरी है। प्रमुख बाजारों का ट्रैफिक सर्वे, व्यवस्थित पार्किंग स्थल, फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग और पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएं। आने वाले वर्षों के वाहनों के दबाव को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान बने।

सुंदरता सिर्फ रंग-रोगन से नहीं

पार्क, हरियाली, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय और बैठने के स्थान जैसी मूल सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। पुराने शहर और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान को सुरक्षित रखते हुए योजनाबद्ध सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक स्थान सुविधाजनक बनाए जाएं।

जनता को दिखे काम का हिसाब

अगले बोर्ड के लिए पारदर्शिता भी प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। किस वार्ड में कौन सा काम स्वीकृत हुआ, कितनी राशि लगी, काम कब शुरू हुआ और कब तक पूरा होगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक हो। काम की गुणवत्ता और शिकायतों के समाधान की भी निगरानी हो। इससे वादों और जमीन पर हुए काम के बीच अंतर साफ दिखाई देगा।

अब चाहिए पूरे शहर की एक तस्वीर

अगले बोर्ड की चुनौती केवल अलग-अलग वार्डों की समस्याएं दूर करने की नहीं, बल्कि पूरे नागौर को व्यवस्थित शहर बनाने की है। सडक़, सीवरेज, सफाई, ड्रेनेज, यातायात, पार्किंग, हरियाली और नागरिक सुविधाओं को एक ही शहरी विकास योजना से जोड़ा जाए। 5 साल बाद नागौर की तस्वीर आज से बेहतर कैसे होगी, इसका लक्ष्य चुनाव से पहले ही स्पष्ट होना चाहिए।