तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप में टक्कर, स्टेयरिंग में फंसा चालक

पिकअप चालक की पहचान दीपक बारले, निवासी रायपुर के रूप में हुई है। वह पिकअप में अकेला था और सामान लेकर रायपुर से बालोद की ओर आ रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने बताया कि घायल चालक का पैर और शरीर स्टेयरिंग और इंजन के बीच फंस गया था। उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद गैस कटर मंगाकर पिकअप के केबिन को काटा गया, तब चालक को बाहर निकाला जा सका। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदेही ले पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने की तैयारी की जा रही है।