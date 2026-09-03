2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

पागल कुत्ते ने 13 को काटा, अस्पताल में लगी लाइन

डौंडीलोहारा में सुबह से दोपहर तक पागल कुत्ते ने कहर मचा दिया। एक ही दिन में 13 लोगों को काट लिया और लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में एक साथ मरीजों के पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 03, 2026

डौंडीलोहारा में सुबह से दोपहर तक पागल कुत्ते ने कहर मचा दिया। एक ही दिन में 13 लोगों को काट लिया और लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में एक साथ मरीजों के पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई।

डौंडीलोहारा में बुधवार को एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। सुबह से दोपहर तक अलग-अलग जगहों पर 13 लोगों पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। एक ही दिन में इतने लोगों को काटने से नगर में दहशत फैल गई। लोग लाठी-डंडा लेकर कुत्ते को खोजते रहे। सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां एक साथ इतने मरीज पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई।

10 भर्ती, 3 को छुट्टी

बीएमओ डॉ. विनोद चौरका ने बताया कि 10 मरीजों को भर्ती किया गया है। बाकी 3 को एंटी रैबीज वैक्सीन और प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सभी की हालत अब स्थिर है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

अस्पताल पहुंचा पूरा नगर पंचायत

घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम, पार्षद किशोर दीवान, बीरसिंह ठाकुर, एल्डरमैन जीवराखन कौमार्य, धीरेन्द्र टॉक, थानेश्वर यादव और प्रांजल कोलियारे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने घायलों से मिलकर हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें :

दीवारों में दरारें और टपकती छत के बीच बच्चे गढ़ रहे भविष्य

वैक्सीन की कमी नहीं, 24 घंटे में लगवाएं इंजेक्शन

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएल उइके ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि डौंडीलोहारा की घटना दुखद है। संबंधित बीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी 13 पीडि़तों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोगों से अपील है कि कुत्ता काटने के बाद लापरवाही न बरतें। 24 घंटे के भीतर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। रैबीज जानलेवा बीमारी है, जिसका वायरस कुत्ते की लार में होता है।

हर माह 200 लोग हो रहे शिकार

जिले में आवारा कुत्तों का आंकड़ा डराने वाला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनवरी से जुलाई तक 1500 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। हर महीने औसत 190 से 200 लोग शिकार हो रहे हैं। अप्रैल से जून के बीच 601 लोग कुत्ते के शिकार हो चुके हैं।

शाम होते ही सड़क पर चलना मुश्किल

बालोद शहर के पांडेपारा, नयापारा, टिकरापारा, रेलवे कॉलोनी, लोक निर्माण कॉलोनी में शाम होते ही कुत्तों के झुंड सड़कों पर आ जाते हैं। बाइक सवारों का पीछा कर गिरा देते हैं। मछली बाजार और मटन दुकानों के पास कचरा और कच्चा मांस खाने के बाद ये कुत्ते और हिंसक हो रहे हैं। लोगों ने नगर पालिका से कुत्तों को पकडऩे के लिए अभियान चलाने की मांग की है।

यह भी पढ़ें :

दीवारों में दरारें और टपकती छत के बीच बच्चे गढ़ रहे भविष्य

कौन-कौन हुए घायल

गंगाबाई पति खोरबाहरा राम (64) बुंदेली
भादुराम यादव (60) डौंडीलोहारा
मानो बाई पति मेहतर (60) चिल्हाटी
शत्रुहन सिंह (63) उरेता
युवराज पिता पगनुराम (32) कसही
ऋषभ पिता मनरत्न कसही
रेवती पति विनोद (28) कसही
सुशांत (10) कसही
हिना पिता देवाराम (18) कसही
पायल पिता पिभन (20) डौंडीलोहारा
भागवती पति दिनेश यादव (50) डौंडीलोहारा
शशिकला पति चंदन सिन्हा (63)
विसराम सिंह (58) सोरली

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Collector

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

District hospital

कुत्ता

health

Health department

health news

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

03 Sept 2026 12:08 am

Published on:

03 Sept 2026 12:08 am

Hindi News / Health / पागल कुत्ते ने 13 को काटा, अस्पताल में लगी लाइन

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Ice Burn: बर्फ से भी झुलस सकती है त्वचा! Ice Burn में पड़ सकते हैं छाले और गहरे जख्म, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैसे बचें

Ice burn symptoms and treatment, Causes of ice burn on skin, How to treat ice burn at home, Can ice burn your skin Hindi, Ice pack skin damage prevention,
स्वास्थ्य

महिलाओं में Cellulite पुरुषों से ज्यादा क्यों दिखता है? Cleveland Clinic से जानें कारण और कम करने के तरीके 

Cellulite
स्वास्थ्य

Pallor Skin: चेहरा, होंठ और नाखून पड़ने लगे सफेद और पीला ? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें जानें पैलोर के कारण और संकेत

Causes of pale skin and nails ,Pallor symptoms and reasons,Why lips and nails turn white,
स्वास्थ्य

पेट में कीड़े होने के क्या कारण हैं? NHS से जाने Worm Infection के लक्षण

Stomach worms causes, Intestinal worms symptoms, Pinworm infection in kids,
स्वास्थ्य

Tennis Elbow: कोहनी के बाहर बार-बार हो रहा दर्द, रोजमर्रा के काम भी बन सकते हैं टेनिस एल्बो की वजह, जानें कब डॉक्टर से मिलना जरुरी

Tennis elbow causes,Outer elbow pain reasons ,Lateral epicondylitis symptoms ,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.