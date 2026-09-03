पागल कुत्ते ने 13 को काटा, अस्पताल में लगी लाइन

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएल उइके ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि डौंडीलोहारा की घटना दुखद है। संबंधित बीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी 13 पीडि़तों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोगों से अपील है कि कुत्ता काटने के बाद लापरवाही न बरतें। 24 घंटे के भीतर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। रैबीज जानलेवा बीमारी है, जिसका वायरस कुत्ते की लार में होता है।