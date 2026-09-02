महिलाओं में Cellulite पुरुषों से ज्यादा क्यों दिखता है? Cleveland Clinic से जानें कारण और कम करने के तरीके 

सेल्युलाईट पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में यह काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका एक कारण महिलाओं और पुरुषों की त्वचा के नीचे मौजूद टिश्यू की बनावट में अंतर माना जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार पुरुषों में त्वचा को अंदर की मांसपेशियों से जोड़ने वाले फाइबर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होते हैं। वहीं महिलाओं में ये फाइबर ज्यादा समानांतर तरीके से होते हैं। इस वजह से महिलाओं में नीचे मौजूद फैट का दबाव त्वचा पर ज्यादा आसानी से नजर आ सकता है।