Enlarged Tongue: जीभ मुंह से बाहर निकलती है और खाने-बोलने में दिक्कत, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है Macroglossia

जीभ बड़ी होने का इलाज पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या किस वजह से शुरू हुई है, अगर जीभ थायराइड, हार्मोनल गड़बड़ी या एमाइलॉयडोसिस की वजह से बढ़ी है, तो डॉक्टर सबसे पहले उस बीमारी की दवाएं शुरू करते हैं। अगर बोलने में दिक्कत आ रही हो, तो स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से जीभ की कसरत और सही से बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर जीभ के दबाव से दांत बाहर निकल आए हैं, तो तार (ब्रेसिज) लगाकर दांतों को सही जगह पर लाया जाता है। जब जीभ इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए या खाना खाना बिल्कुल बंद हो जाए, तो डॉक्टर छोटी सी सर्जरी करके जीभ के एक्स्ट्रा हिस्से को काटकर उसे सही शेप दे देते हैं।