आंखों के आसपास घेरे और त्वचा पर निशान, Amyloidosis के हो सकते हैं संकेत, Mayo Clinic से जानें कारण

अमाइलॉइडोसिस के लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार इस बीमारी में बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके साथ सांस लेने में परेशानी, हाथ या पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट या दर्द और टखनों तथा पैरों में सूजन भी हो सकती है। इसके अलावा चक्कर आना, ब्लड प्रेशर कम होना, दस्त, कब्ज, जी मिचलाना, भूख कम लगना और वजन कम होना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार बहुत ज्यादा थकान, बिना वजह वजन कम होना, कमजोरी या पकड़ कमजोर होना, हाथों में सुन्नपन और त्वचा में बदलाव भी इस बीमारी से जुड़े लक्षण हो सकते हैं।