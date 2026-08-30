एमबीबीएस की 200 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू

रतलाम. रतलाम के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 20 सीटें बढक़र इसी साल से 200 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीट परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद मेडिकल कॉलेजों के लिए एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण में सीटों का अलाटमेंट भी कर दिया गया है। पहले चरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने रतलाम मेडिकल कॉलेज की 200 में से 194 सीटों का अलाटमेंट किया है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में सीटों पर प्रवेश के लिए स्टूडेंट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। हालांकि इस चरण में अभी प्रवेश की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीें हो पाएगी। अब तक के रिपोर्टिंग और निश्चित प्रवेश के आंकड़ों के अनुसार स्टेट लेवल कोटे में 16 और ऑल इंडिया कोटे से एक स्टूडेंट ने सीट की कन्फर्मेशन दी है।