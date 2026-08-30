Ratlam news: अब घर बैठे ‘क्यूआर कोड’ से जमा होगा बिजली बिल, कैश की झंझट खत्म

नई व्यवस्था के तहत डोर-टू-डोर बिजली बिल संग्रहण एजेंट पहले की तरह पावसा यदि कोई उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान करना चाहता है या उसके पास बिल की राशि के अनुसार खुले पैसे उपलब्ध नहीं है, तो एजेंट उसके आईवीआरएस नंबर के आधार पर क्यूआर कोड जनरेट कर मोबाइल स्क्रीन पर दिखाएगा। उपभोक्ता मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर आसानी से बिल का भुगतान कर सकेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद उपभोक्ता को स्क्रीन पर उसका नाम, कनेक्शन नंबर, पता, बिल राशि और बिजली कंपनी का नाम सहित आवश्यक जानकारी दिखाई देगी। इससे भुगतान से पहले बिल की जानकारी की पुष्टि भी की जा सकेगी।