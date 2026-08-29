रतलाम के कीर्तिराज ने सोने और कांसे पर साधा निशाना

जिला प्रशिक्षक एवं जिला मल्लखंब सचिव जितेंद्र धूलिया ने बताया मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष डॉ. गोपाल मजावदिया, सचिव अनुज शर्मा, पूर्व की क्रीड़ा अधिकारी आरसी तिवारी उपस्थित रहे। इस दौरान खिलाडिय़ों ने मल्लखंब पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना तथा भारत के पारंपरिक खेल मल्लखंब को बढ़ावा देना रहा। खिलाडिय़ों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से खेल के प्रति अनुशासन, मेहनत और समर्पण का संदेश दिया। क्रीडा भारतीय सचिव अनुज शर्मा ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. मजावदिया ने युवाओं से नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। तिवारी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाडिय़ों को खेलों के प्रति निरंतर समर्पित रहने तथा मल्लखंब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राष्ट्रीय खिलाड़ी मुस्कान सोनी को अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह एवं मेडल से सम्मानित किया। कार्यक्रम में दुर्गाशंकर मोयल, हार्दिक कुरवाड़ा, दुर्गा डामोर एवं गौरव सोलंकी भी मौजूद रहे।