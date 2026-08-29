रक्षाबंधन पर बाजार में रौनक, बढ़ रही राखियों-उपहारों की बिक्री

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आम्बा. रक्षाबंधन पर्व को लेकर आम्बा के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पर्व को देखते हुए दुकानों पर तरह-तरह की रंग-बिरंगी राखियां सजाई गई हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए पसंदीदा राखियां खरीदने बाजार पहुंच रही हैं। दुकानों पर बालक, युवतियों और महिलाओं के लिए अलग-अलग डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। वहीं, भाई भी बहनों के लिए उपहार एवं अन्य सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ने से दुकानदारों में भी उत्साह दिख रहा है। व्यापारियों के अनुसार, पर्व नजदीक आने के साथ ही राखियों और उपहारों की बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। बाजार में रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों को लेकर खासा उत्साह है।