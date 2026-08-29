Ratlam News : कार ने उगले नोट, राशि हवाला की या कुछ और, बड़ा सवाल

रतलाम. महू-नीमच हाईवे पर नामली के पंचेड फंटे पर शनिवार की शाम पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना नंबर की कार से नोटों से भरे प्लास्टिक का बोरो बरामद किया हैं। बोरे में 100, 200 और 500 के नोटों की बड़ी मात्रा में गड्डियां मिली हैं। पुलिस ने कार चालक, कार और नोटों से भरे बैग को पुलिस थाना लेकर पहुंची। नोट गिनने के लिए पुलिस को व्यापारियों के यहां से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। अंतिम रूप से नोटों की गिनती में जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार दोनों बोरों में भरे नकदी की राशि 73,72,500 रुपए है। कार चालक मिजान खान पिता रईस खान (30) निवासी उमटपालिया है। पुलिस उससे नोटों के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल कार थाना परिसर में खड़ी करवा ली गई है।