कूटरचित दस्तावेजों से 17 लाख का लोन, अब सात साल काटनी होगी जेल

वास्तविक दस्तावेज नहीं थे जांच में यह भी सामने आया कि ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए निक्की ट्रेडर्स के नाम से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कोटेशन का उपयोग किया गया तथा ऋण की राशि वास्तविक रूप से मशीनरी खरीदने के लिए उपयोग नहीं की गई। 17 लाख की ऋण राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे कॉलोनी शाखा, रतलाम में निक्की ट्रेडर्स के नाम से खोले गए खाते में जमा कराई गई। उक्त खाता आरोपी जाकिर हुसैन द्वारा स्वयं को निक्की ट्रेडर्स का प्रोपराइटर दर्शाते हुए संचालित कराया गया था। फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी जाकिर हुसैन से निक्की ट्रेडर्स के नाम से तैयार कोटेशन, बैंक संबंधी दस्तावेज, चेक एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त दस्तावेजों में निक्की ट्रेडर्स के खाते से संबंधित चेक क्रमांक 22301 से 22305 तक कुल पांच चेक तथा कोटेशन के प्रारूप सहित अनेक दस्तावेज प्राप्त हुए। आरोपी के नमूना हस्ताक्षर भी जांच के लिए प्राप्त किए गए। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी जाकिर हुसैन ने श्रम विभाग में निक्की ट्रेडर्स नाम से फर्म का पंजीयन कराया था और उसका पता 63, पी.एन.टी. कॉलोनी, रतलाम दर्शाया गया था। न्यायालय ने इस तथ्य को भी ऋण प्राप्त करने की समग्र परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। पिता-पुत्री के फोटो लगाए थे ऋण संबंधी दस्तावेजों में जाकिर हुसैन और ऐहतेशाम बानो दोनों के नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर पाए गए। न्यायालय ने बैंक दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट माना कि 17 लाख का ऋण केवल ऐहतेशाम बानो के नाम पर नहीं, बल्कि उसके साथ जाकिर हुसैन के नाम से भी स्वीकृत हुआ था। मौके के सत्यापन में फर्म का अस्तित्व नहीं मिला जांच अधिकारी द्वारा 15 जनवरी 2021 को औद्योगिक क्षेत्र, साँवेर रोड, इंदौर पहुंचकर मौके का सत्यापन किया गया।