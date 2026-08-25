इ अटेंडेंस : सैंकड़ों शिक्षक होते रहे रतलाम में परेशान

टीचरों के लिए सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचना अनिवार्य है और पहुंचते ही एप के जरिये अपनी उपस्थिति लगानी होती है और शाम को स्कूल से छुूटने के दौरान उन्हें आउट करना होता है। दोनों ही समय उन्हें अपना चेहरा स्कैन करना होता है जिससे अटेंडेंस लगी है। इअटेंडेंस के जरिये ही उनकी उपस्थिति मान्य की जाती है। सुबह 11 बजे तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने से टीचर इअटेंंडेंस नहीं लगा पाए। हालात यह थे कि वे इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं द पाए क्योंकि नेटवर्क नहीं होने से मोबाइल फोन से कॉल भी नहीं कर पा रहे थे।