गेणी में चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा, हरे पेड़ काटने का आरोप

पटवारी पर कार्रवाई की मांग

पटवारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त लोगों की ओर से लगातार अवैध गतिविधियां की जा रही हैं, जिससे गांव के पशुओं के लिए चरागाह की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मामले की वैधानिक जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई की जाए।



ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए

रतलाम के ग्राम जड़वासा निवासी घनश्याम धनगर ने मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत की एक प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम को भी भेजी है। धनगर ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। रतलाम कलेक्टोरेट पहुंचकर अपनी ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनगर ने बताया कि उनके नई आबादी क्षेत्र स्थित घर तक आने वाले सीसी रोड का काम ग्राम पंचायत ने अधूरा छोड़ दिया है। जब उन्होंने इस संबंध में सरपंच और सचिव से बात की, तो उनके और उनके माता-पिता के साथ कथित तौर पर अभद्रता की गई।