रतलाम में बिजली तार चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

10 लाख रुपए का मश्रुका जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिजली के एल्युमिनियम तार, चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित करीब 10 लाख रुपए का मश्रुका जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक मामले में चोरी के तार खरीदने वाले कबाड़ कारोबारियों और अन्य संभावित आरोपियों के संबंध में भी जांच की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी रावटी सुरेंद्र सिंह गड़रिया सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भा.पु.से. एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के निर्देशन तथा एसडीओपी सरवन नीलम बघेल के मार्गदर्शन में रावटी पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन तथा करीब 10 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया है।