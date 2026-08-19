काबुल खेड़ी में नर्मदेश्वर महादेव पंचायत परिवार की प्राण-प्रतिष्ठा

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सुखेडा. सुखेडा से एक किलोमीटर दूर गांव काबुल खेड़ी में सावन माह सोमवार को नर्मदेश्वर महादेव पंचायत परिवार की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर मालवीय, मोंगिया व रेदास समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। समाजजनों द्वारा जन सहयोग से कुइयां के पास ओटला निर्माण कर आयोजन किया गया। पंडित व यज्ञाचार्य अखिलेश रावल तथा सहयोगी ऋषिराज शर्मा एवं तन्मय रावल ने प्राण-प्रतिष्ठा के अनुष्ठान संपन्न करवाए। इससे पूर्व एक कुण्डीय यज्ञ में पंडितों द्वारा विधि-विधान से आहुति दिलाई गईं। महिलाओं ने अपने सिर पर गंगाजल धारण करते हुए गांव में कलशयात्रा निकाली। शिव परिवार प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात प्रसादी ग्रहण की गई।