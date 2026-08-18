MP BOARD EXAM : 10वीं 24 फरवरी से 18 मार्च तक, 12वीं 17 फरवरी से 19 मार्च तक

परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के साथ ही विद्यार्थियों को अब विषयवार तैयारी के लिए स्पष्ट समय-सारिणी मिल गई है। मंडल ने मुख्य परीक्षाओं के अलावा प्रायोगिक परीक्षाओं तथा 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षाओं का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। 12वीं परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी को होगी। पहले दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन-वादन तथा तबला-पखावज विषयों की परीक्षा होगी। इसके बाद 18 फरवरी को उर्दू एवं मराठी, 20 फरवरी को संस्कृत और 22 फरवरी को एनएसक्यूएफ के समस्त विषय, शारीरिक शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी। 23 फरवरी को हिंदी, 24 फरवरी को ड्राइंग एवं डिजाइनिंग, 25 फरवरी को मनोविज्ञान और 26 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर होगा। एक मार्च को इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, 3 मार्च को समाजशास्त्र और 4 मार्च को भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सहित निर्धारित अन्य विषयों की परीक्षा होगी। 8 मार्च को जीव विज्ञान, 11 मार्च को राजनीति शास्त्र, 13 मार्च को रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन सहित अन्य निर्धारित विषयों की परीक्षा होगी। 16 मार्च को गणित तथा 17 मार्च को कृषि, गृह शास्त्र, एकाउंटेंसी आदि विषयों की परीक्षा होगी। अंतिम चरण में 19 मार्च को भूगोल, कृषि प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, रिटेल सेल्स, शरीर रचना विज्ञान एवं स्वास्थ्य आदि विषयों की परीक्षा होगी।