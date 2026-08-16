Neemuch News: 1 टन से ज्यादा डोडा चूरा जब्त, CBN की बड़ी कार्रवाई

जब्त पिकअप को सीबीएन कार्यालय नीमच लाया गया। यहां वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर 51 एचडीपीई प्लास्टिक बोरियों में उक्त मात्रा में डोडा चूरा मिला। बरामद मादक पदार्थ और वाहन को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत विधिवत जब्त किया गया है। मामले में सीबीएन की जांच जारी है। जांच एजेंसी फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ डोडा चूरा की स्रोत, परिवहन व्यवस्था और संभावित गंतव्य का पता लगाने में जुटी है। साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सीबीएन मध्य प्रदेश इकाई के अनुसार मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इसमें संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।