Rajgarh News: ASI ने चलाईं धांय-धांय गोलियां, एक की मौत, दो गंभीर

तलेन पुलिस के अनुसार घटना में शाजापुर एसपी कार्यालय में एएसआई के पद पर पदस्थ दिलीप पिता आत्माराम प्रजापति और उसके भाई सुरेश पर गोली चलाने का आरोप है। तलेन पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। घायलों का उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने जांच में लिया है।तलेन थाने के एसआई शिवराज मीणा ने बताया कि हमने आरोपियों के हाथ में बंदूक देखकर जब बाइक के पीछे वाहन लगाया तो आरोपी पुलिस को देखकर बंदूक लोड करने लगा लेकिन हमने गाड़ी आगे अड़ाकर दिलीव व उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं।