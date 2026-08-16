Sheopur News: रात में पति के साथ कमरे में गई नवविवाहिता, सुबह मृत मिली

बताया गया है कि रिंकी बीती रात अपने पति जलसिंह के साथ कमरे में गई थी और फिर रविवार सुबह उसी कमरे में उसका शव संदिग्ध हालत में मिला है। शादी के महज 4 महीने बाद ही नवविवाहिता रिंकी की मौत की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और इसी दौरान मृतका के पिता मोहरसिंह ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि दामाद जलसिंह ने ही रिंकी की हत्या की है। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया है कि खुद जलसिंह ने उन्हें हत्या करने की बात बताई थी। पुलिस का कहना है कि नवविवाहिता की मौत संदिग्ध है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। पति-पत्नी के बीच रात में कमरे में क्या हुआ? नवविवाहिता के साथ मारपीट की गई है या फिर नहीं और किस वजह से उसकी मौत हुई है है, फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है।